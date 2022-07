ARTISANAT LOCAL : Pari à nouveau réussi pour le marché culturel de Quartier d’Orléans

Eléa et son frère Obadiah se réjouissent de la quatrième édition de leur marché artisanal organisé à Quartier d’Orléans. Nombreuses sont les personnes qui se sont rendues à ce marché local, ouvert vendredi, samedi et dimanche de 14 à 19h.

Diplômée en agronomie, Eléa a lancé la première édition du marché local, artisanal et culturel de Quartier d’Orléans en avril dernier, avec son frère Obadiah, artisan autodidacte qui a construit son four à pizza avec des briques recyclées dont les braises étaient encore fumantes ce dimanche en fin de journée.

Plus d’une dizaine de stands constituait le marché culturel d’ambiance familiale, car il s’agit bel et bien d’une histoire de famille. La nièce d’Eléa tenait son stand de préparations alimentaires qui ont ravi les amateurs de patates douces. Confits de noix de coco, caramels faits maison, bonbons de Linda, miel local, tartes, jus de fruits frais et bien évidemment les pizzas végétariennes confectionnées par Obadiah et cuites dans son four artisanal. N’oublions pas les savons trompe-l’œil en forme de cupcake, gâteau ou sucette qui sont aussi souvent utilisés comme décoration vu la beauté de l’objet. Autre vedette du marché culturel de Quartier d’Orléans, les plantes, qui sont la passion première d’Eléa. Consciente de la nécessité de privilégier l’autosuffisance et l’écoresponsabilité, Eléa prône une production alimentaire locale en invitant la population à en apprendre plus sur les plantes, nombreuses d’entre elles permettent d’ailleurs la confection de médicaments naturels dont Eléa détient les secrets traditionnels. Les légumes bio et les plantes aromatiques avaient également une grande place au marché culturel, les senteurs de basilic et de menthe planent encore dans l’impasse Mont Saline où avait lieu le marché culturel. Les cris de joie des enfants y résonnent également, grâce au match de golf sur le mini-terrain construit à l’entrée du marché, le gagnant a pu déguster une pizza préparée d’une main de maître par Obadiah. Pour celles et ceux qui connaissaient déjà le marché culturel de Quartier d’Orléans, cette quatrième édition était à la hauteur de sa réputation. Pour les autres qui l’ont découvert, ils reviendront assurément au prochain, et ce sera dans un mois, les 13 et 14 août. Autre belle preuve de reconnaissance, la visite de Bernadette Davis, 2ème vice-présidente de la Collectivité de Saint Martin, qui s’est rendue au marché culturel rencontrant les différents exposants et saluant l’initiative d’Eléa et d’Obadiah. _Vx

Infos : 06 90 88 65 74 ou 06 90 84 16 05

Facebook : Marché Culturel de Quartier d’Orléans

