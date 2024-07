ÉDUCATION / BAC 2024 : Taux de réussite de 84,8% à Saint-Martin

À Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, à l’issue du second groupe d’épreuves, le taux de réussite à cette session 2024 du baccalauréat s’élève à 85,1 % toutes filières confondues soit +1,7 points au-dessus du taux de réussite de la session 2023.

Le taux de réussite à Saint-Martin à l’issue du 2nd groupe d’épreuves est de 84,8% soit -1,1 points en deçà du taux de réussite de la session 2023. Parmi les 413 nouveaux bacheliers, 199 ont obtenu une mention soit 48,2% des admis : 4,6% la mention « très bien », 13,6% la mention « bien », 30% la mention « assez bien » et « sans mention » 51,8%.

Les résultats des examens session 2024 pour les séries « générale » et « technologique »

▪ Baccalauréat série « générale »

421 nouveaux bacheliers. Le taux de réussite à Saint-Martin à l’issue du 2nd groupe d’épreuves s’élève à 94,2% soit un taux équivalent à la session 2023. A Saint-Martin, parmi les 145 nouveaux bacheliers, 87 ont obtenu une mention soit 60% des admis : 10,3% la mention « très bien », 15,9% la mention « bien », 33,8% la mention « assez bien » et « sans mention » 40%.



▪ Baccalauréat série « technologique »

Le taux de réussite à Saint-Martin à l’issue du 2nd groupe d’épreuves s’élève à 96,6% soit +0,7 point au-dessus du taux de réussite de la session 2023. La filière STI2D obtient 100,0% de réussite, la filière STMG 95,1% et la filière ST2S 96,9%. Parmi les 114 nouveaux bacheliers, 37 ont obtenu une mention soit 32,4% des admis : 0,9% la mention « très bien », 10,3% la mention « bien », 21,1% la mention « assez bien » et « sans mention » 67,5%.

Les séries professionnelles à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin

▪ Baccalauréat série « professionnelle »

Saint-Barthélemy

Le taux de réussite à Saint-Barthélemy à l’issue du 2nd groupe d’épreuves s’élève à 100% soit un taux de réussite équivalent à la session 2023. Parmi les 8 bacheliers, 7 ont obtenu une mention.

Saint-Martin

Le taux de réussite à Saint-Martin à l’issue du 2nd groupe d’épreuves s’élève à 71,6% soit 5,4 points au-dessus du taux de réussite de la session 2023. Les filières « Production » obtiennent 68,4% de réussite et les filières « Services » 74,2%.

Parmi les 154 nouveaux bacheliers, 75 ont obtenu une mention soit 48,7% des admis : 2% la mention « très bien », 13,6% la mention « bien », 33,1% la mention « assez bien » et « sans mention » 51,3%.

▪ CAP

Saint-Barthélemy

Le taux de réussite au CAP sur 4 spécialités à Saint-Barthélemy est de 100% soit 7 admis sur 7 candidats.

Saint-Martin

Le taux de réussite au CAP sur 7 spécialités à Saint-Martin est de 73,5% soit 61 admis sur 83 candidats.

Le taux de réussite en mention complémentaire sur l’unique spécialité « MC Dessert » est de 100% soit 7 admis sur 7 candidats.

Le vice-recteur, Harry CHRISTOPHE, et l’ensemble de l’équipe du SENIDN adressent toutes leurs félicitations aux nouveaux lauréats et leurs encouragements pour la session 2025 aux lycéennes et lycéens ajournés lors de cette session.

