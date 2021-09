EDUCATION : Le collège de Quartier d’Orléans devient le Collège de la Roche gravée de Moho et fait l’objet d’une réhabilitation

Collège de la Roche Gravée de Moho, c’est la nouvelle dénomination du collège de Quartier d’Orléans.

C’est une référence à ce vestige de la présence des peubles Caraibes et Arawak sur le territoire qui se situe dans les hauteurs de Quartier d’Orléans. C’est une roche volcanique bleutée de forme allongée. Elle est ornée d’au moins 80 petites dépressions circulaires appelées cupules réparties sur toute sa surface. De tailles et de profondeurs différentes, elles représenteraient des motifs abstraits et des visages.

Cet établissement fait surtout l’objet d’une grande campagne de réhabilitation afin de devenir un collège de 600 places comme l’explique la Collectivité dans sa newsletter. L’ouverture de la nouvelle structure est prévue pour le début 2023.

Construit en zone inondable et mis à mal par l’ouragan Irma, le collège de Quartier d’Orléans fait l’objet d’une nécessaire réhabilitation, qui sera partielle. En effet, les trois bâtiments construits à l’origine en béton seront conservés, alors que les préfabriqués seront tous détruits.

Afin de contourner le problème récurrent des inondations, l’architecte en charge du projet a prévu de surélever le rez-de-chaussée et de mettre les infrastructures hors d’eau.

Résultat : les prises électriques placées à 1,20 mètre de hauteur et tous les équipements seront complètement sécurisés.

Prévu pour 600 élèves, le collège de Quartier d’Orléans accueille actuellement

542 collégiens et 90 fonctionnaires. A la rentrée de septembre 2021, l’enseignement devra se poursuivre pendant le déroulement des travaux. Les responsables du chantier devront s’efforcer de gêner le moins possible les cours. L’objectif est d’accélérer le rythme des travaux pendant les vacances scolaires.

Les collégiens devraient bientôt apprécier la climatisation dans les 35 classes, mais aussi les tablettes et les tableaux numériques. Cet établissement, comme à terme l’ensemble des établissements de Saint-Martin, sera entièrement connecté.

Le gymnase et le dojo – unique sur l’île – implantés à proximité du collège, resteront ouverts le week-end pour le plus grand plaisir des gymnastes et des amateurs d’arts martiaux.

Des panneaux solaires ainsi que la récupération des eaux de pluie et leur recyclage sont intégrés au projet. L’implication des parents dans la vie scolaire est également au programme, avec un processus d’intégration au sein d’un espace dédié avec accès numérique.

Ce projet de collège numérique à Quartier d’Orléans bénéficie d’un budget de 12 M€.

Les concours financiers sont apportés par le ministère des Outre-mer (3,1M€), l’Europe via le FEDER (5,2M€), le plan REACT EU Vert (3,5M€), et la Collectivité à hauteur de 530 000 M€. L’idée est de mettre à la disposition des jeunes un établissement moderne, innovant, et prompt à répondre aux exigences imposées par son classement en REP+ (réseau d’éducation prioritaire renforcé).