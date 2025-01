RÉCOMPENSE : Évelyne Fleming, une femme d’engagement distinguée par la Légion d’honneur

Inégalable, Évelyne Fleming a été élevée au grade de Chevalier de l’Ordre national de la Légion d’honneur par le ministère des Outre-mer, par décret présidentiel daté du 15 janvier 2025.

Publiée au Journal Officiel du 18 janvier, cette distinction méritée salue 40 ans de dévouement de cette femme d’exception, pilier de l’Éducation nationale et figure inspirante pour la jeunesse saint-martinoise.

Professeure du lycée professionnel puis adjointe au vice-recteur, Évelyne Fleming a toujours mis son engagement au service de la transmission du savoir, de l’égalité des chances et de l’accès à la culture et au sport, convaincue que l’éducation est la clé de l’émancipation. Son humanité, sa loyauté et son humour empreint de bienveillance ont marqué, marquent et marqueront des générations entières, faisant d’elle une guide, une force rassurante, une combattante infatigable pour la jeunesse et les causes qui lui tiennent à cœur.

Déjà honorée en 2024 par la médaille d’honneur d’engagement ultramarin, Évelyne Fleming a su, au fil des années, tisser des liens indéfectibles avec son territoire, œuvrant sans relâche pour que chaque jeune puisse croire en son avenir. Elle incarne l’essence même du service public, de la passion et du respect, des valeurs aujourd’hui reconnues à travers cette haute distinction nationale.

Bravo bravo bravo !_Vx

