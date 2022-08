Recensement agricole 2020 : Le nombre d’exploitations diminue à St Martin

Les îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy ont été enquêtées dans le cadre du recensement agricole au même titre que les départements d’outre-mer. En 2020, 42 exploitations sont recensées pour une surface agricole totale de 228 hectares. Le nombre d’exploitations diminue à Saint-Martin et augmente à Saint-Barthélemy sur des surfaces en régression pour les deux territoires.

La direction de l’alimentation, de l’agriculture et des forêts de Guadeloupe (DAAF) a rendu un rapport sur les exploitations agricoles des Outre-mer pour l’année 2020. La DAAF a réalisé une enquête pour recenser l’ensemble des exploitations sur le territoire français de Saint-Martin.

Ainsi, on peut voir qu’en 2020, Saint-Martin comptait 36 exploitations agricoles, soit 20 % de moins que lors du précédent recensement agricole de 2010. Les exploitations ont une surface moyenne et une surface totale en baisse pour arriver à 6,3 hectares de moyenne. Les structures d’exploitation évoluent avec une diminution importante du nombre d’exploitations spécialisées en élevage. L’élevage de bovins et de caprins reste encore la norme pour ces exploitations.

Vers une hausse de l’emploi ?

Les chefs d’exploitation et leur famille assurent l’essentiel du travail agricole. Près d’un chef d’exploitation sur quatre est une femme, leur contribution a été multipliée par trois (22 %) en dix ans. Le recours aux travailleurs occasionnels s’accroît aussi avec l’emploi saisonnier, et ce, avec 9% de plus en 2020. «Il s’agit d’un secteur qui peut, par ailleurs, créer une forte valeur ajoutée en termes de création d’emplois», souligne la DAAF dans son rapport.

Soutien de l’État

En marge du comité d’orientation stratégique et de développement agricole (COSDA), le ministère chargé de l’agriculture soutient un centre collectif de conditionnement d’œufs à Saint-Martin. L’objectif est de développer et d’encadrer la filière d’œufs de manière à promouvoir une production locale de qualité, qui répond aux exigences sanitaires européennes. Par ailleurs, cet outil permettra une structuration et une meilleure compétitivité de la filière locale sur le marché.

3 vues totales, 3 vues aujourd'hui