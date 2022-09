Quand «le service universel postal» sera «une réalité» en Outre-mer ?

Ce n’est pas la première fois que la question est évoquée par un parlementaire devant le gouvernement : quand «les utilisateurs [jouiront] du droit à un service universel qui correspond à une offre de services postaux de qualité déterminée fournis de manière permanente en tout point du territoire à des prix abordables pour tous les utilisateurs ? » En d’autres termes quand est-ce que les tarifs postaux de et vers les Outre-mer baisseront et se rapprocheront de ceux pratiqués dans l’Hexagone ?

Aujourd’hui la question est encore posée, cette fois par un député de Guadeloupe. Il rappelle au ministre de l’Economie qu’envoyer un colis de métropole vers l’Outre-mer coûte plus cher qu’envoyer un colis en France. Il estime «cette situation comme injuste et discriminatoire». «La continuité territoriale n’est pas respectée. Dans un contexte de lutte contre la vie chère et de préservation du pouvoir d’achat, une telle situation est incompréhensible», conçoit-il. Le député demande s’il compte intervenir pour que le service universel postal soit une réalité appliquée dans tous les territoires d’Outre-mer comme dans l’Hexagone et ainsi de permettre aux concitoyens ultramarins de se faire livrer des produits « à des prix abordables ». La question écrite a été publiée au Journal officiel aujourd’hui, elle n’a pas encore de réponse. (plus de détails sur www.soualigapost.com)

