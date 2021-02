Football : Un nouveau stage 100% Foot organisé par le FC Marigot !

A l’initiative de son président, Stephen Tackling, le FC Marigot organise du 10 au 14 février inclus, sur le terrain de la Médiathèque à Concordia, un grand stage de football pour les enfants (filles et garçons) de 3 ans et plus. Un sacré programme attend les jeunes passionnés du ballon rond !

Le stage mixte sera encadré tous les jours de 8h à 12h par Stephen Tackling et ses adjoints éducateurs sportifs. Tous les enfants se verront proposer un programme riche et varié durant les cinq jours de ce stage des vacances de février.

Dès l’âge de 3 ans, les jeunes footballeurs en herbe pourront commencer à s’initier aux joies du ballon rond.

Des petits matches avec leurs coéquipiers permettront d’améliorer leur motricité, leur attention et d’apprendre les premières règles d’un sport collectif. D’autres animations auront lieu toute la semaine. Une chose est sûre, les rois du jonglage n’auront pas le temps de s’ennuyer ! _AF

Infos et inscriptions au 06 90 23 97 80