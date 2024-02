Projection du film « Choke Hold » à la COM : un événement marquant dans la lutte contre les violences conjugales

Important moment de partage organisé à la Collectivité de Saint-Martin ce mardi 20 février, le film « Choke Hold », acclamé par la critique, a été présenté devant un public distingué, marquant un moment charnière dans la lutte sans relâche contre les violences conjugales.

Réalisé par Joel Ayuk et produit par l’association CANI TV, « Choke Hold » a acquis une renommée internationale, remportant trois prix à travers l’Europe pour son impact profond et sa narration captivante. Pour celles et ceux qui n’ont pas encore vu ce film poignant tourné à Saint-Martin, il raconte l’histoire d’un policier rattrapé par les démons du passé qui lutte pour préserver sa famille, avec une finesse propre à Joel Ayuk.

La projection s’est déroulée en présence de Justine Bénin, coordinatrice interministérielle de lutte contre les violences faites aux femmes dans les territoires d’outre-mer, aux côtés d’Harry Christophe, vice-recteur de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, Jeanine Arnell, Ida Zin Ka Leu et des professionnels estimés des secteurs sociaux et éducatifs à savoir mesdames Dormoy, Brooks, Dino, Arron et messieurs Venthou-Dumaine et Armongon. Leur présence a souligné l’importance du film et l’engagement collectif en faveur de la lutte contre les violences conjugales. « Choke Hold » a captivé le public présent par sa profondeur émotionnelle et sa bande-son puissante, provoquant une vague d’appréciation et d’applaudissements. Justine Bénin a salué le film pour son professionnalisme, sa représentation réfléchie de la réalité et son approche globale du thème de la violence domestique, soulignant son potentiel de sensibilisation et de stimulation de discussions significatives. Au vu du succès du film et de son message percutant, cette dernière a exprimé le souhait que « Choke Hold » soit projeté à Saint-Martin, en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane française, avec pour objectif d’élargir la portée du long-métrage afin de maximiser son impact sociétal.

L’événement a également célébré les efforts de collaboration d’organisations locales, dont l’association SXM NINI dirigée par Sofia Carti Codrington et l’association Les Axes Et Cibles pour Tous dirigée par Fatima Zara, démontrant la volonté de la communauté de soutenir les initiatives visant à lutter contre la violence domestique. Cette projection a non seulement réaffirmé le potentiel de « Choke Hold » à servir de catalyseur de changement, mais a également mis en valeur l’unité et l’engagement de la communauté saint-martinoise en faveur de la création d’une société plus sûre et plus consciente. _Vx

Infos : Facebook – Choke Hold The Movie

