ENVIRONNEMENT : Plus de 7 700 personnes ont bénéficié des interventions de la Réserve Naturelle de janvier à décembre 2023

Le pôle pédagogique de la Réserve Naturelle a effectué 385 interventions dans 88 classes – 19 établissements scolaires, 1 centre de formation, 2 organismes et 9 associations – en salle et sur le terrain : sur le sentier des Froussards, la baie de l’Embouchure, le rocher Créole et les plages des Terres Basses.

Le prochain objectif sera d’arriver à mettre en place des sorties en kayak dans la mangrove de la baie de l’Embouchure. L’augmentation significative du temps consacré aux animations par rapport à 2022 résulte de l’anticipation d’une hausse de personnel promis par la Collectivité de Saint-Martin – un engagement qui reste à concrétiser. Pour honorer les promesses faites, Vincent Oliva a choisi d’effectuer des heures supplémentaires. Néanmoins, cet engagement exceptionnel ne pourra être pérennisé en 2024 sans le soutien concret de la Collectivité. Cette surcharge a également influencé la disponibilité de Vincent Oliva pour ses autres missions essentielles au sein de la réserve, notamment en termes d’aménagement, de régulation, et de recherche scientifique. Pour faciliter le processus de réservation, le pôle envisage de développer une plateforme en ligne, afin de rendre la coordination des interventions plus fluide et de réduire le nombre d’interventions par établissements afin que tous puissent bénéficier d’une intervention de la réserve naturelle.

34 vues totales

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter