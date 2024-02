AÉRIEN : Pétition dénonçant le monopole d’Air France sur les vols SXM-Paris

Lancée le 24 janvier dernier, la pétition a déjà attiré plus de 440 signataires pour dénoncer les prix exorbitants des billets d’avion SXM-Paris et la situation de monopole détenue par Air France depuis septembre 2022.

L’initiative est portée par deux résidents de Saint-Barthélemy qui, pour l’occasion, ont fondé un collectif baptisé « Les pigeons des îles du Nord ». Tous deux professeurs en école primaire avec leurs enfants scolarisés en Hexagone, ils ont décidé d’interpeller les pouvoirs publics ainsi que la compagnie Air France pour mettre fin à cette injustice. Après avoir rencontré le député de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, Frantz Gumbs, lors de ses vœux sur l’île sœur, le collectif « Les pigeons des îles du Nord » ont lancé une pétition en ligne intitulée ‘Avion trop cher ! Stop au monopole Air France à Juliana, signez pour voler moins cher !’: « Après conseil auprès du député, la signature d’une pétition reste le seul moyen d’apporter notre parole à l’État et à Air France » nous confie un des fondateurs du collectif. « Nous (résidents des îles du Nord ndlr) sommes les seuls à ne pas avoir le choix pour voyager vers l’Hexagone, l’objectif n’est pas de blâmer Air France mais de nous permettre de voyager au juste prix sur la ligne qui reste la plus rentable pour la compagnie ». Le nouveau collectif rencontrera le président de la Collectivité de Saint-Barthélemy à la mi-mars, réunion qui confirme le soutien des élus de tous bords « mais sans plusieurs voix ou signataires, cela reste lettre morte ». La pétition, qui fait écho pour de nombreuses personnes sur les deux territoires, requiert la fin du monopole et l’instauration de tarifs résidents : « Nous nous sommes intéressés au vol direct Paris-SXM qui nous permet d’assurer la continuité territoriale avec des fonds publics. La Guadeloupe ou la Martinique ont des offres très avantageuses avec Corsair, Air Caraïbes ou autres… si Air France mettait des billets à 3000€ SXM-Paris lorsque vos enfants sont malades en métropole, ou que vous avez besoin de soins là-bas, vous seriez forcés de les acheter ». Le 30 août 2023, Faxinfo alertait déjà de la situation alarmante en relayant le comparatif édifiant entre le prix d’un aller-retour Guadeloupe-Paris (509,35€) et d’un aller-retour SXM-Paris (1127,14€) réalisé par une lectrice : 39km de moins et pourtant 617,79€ de plus à payer pour une simulation effectuée au mois de novembre. Air France n’a malheureusement pas daigné répondre. Peut-être le fera-t-elle au vu du nombre de signatures de la pétition qui augmente aussi vite que les prix des billets d’avion de la compagnie… _Vx

Pour signer la pétition : https://www.change.org/p/avion-trop-cher-stop-au-monopole-air-france-%C3%A0-juliana-signez-pour-voler-moins-cher

Lien raccourci vers la pétition : https://t.ly/dv355

27 vues totales

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter