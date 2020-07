Aérien: Comment venir à Saint-Martin selon la provenance et se rendre à Paris ?

De et vers Paris, les personnes doivent remplir une attestation, le document est téléchargeable sur le site de la Préfecture.

En provenance des Antilles françaises

Les passagers venant de Guadeloupe ou de Martinique n’ont plus besoin de motifs impérieux pour venir à Saint-Martin mais doivent porter un masque dans l’avion. Le test n’est pas non plus obligatoire car les trois territoires sont considérés comme le même espace sanitaire.

En provenance de Guyane

Les personnes venant de Guyane doivent présenter un motif impérieux, les résultats négatifs d’un test datant de moins de 72 h et porter le masque. Une septaine est également à réaliser à l’arrivée et le test à J+7 est fortement recommandé.

En provenance de Métropole, de l’Union européenne ou d’un autre pays autorisé

Les personnes arrivant de Paris doivent présenter les résultats négatifs d’un test datant de moins de 72 h, une attestation sur l’honneur qu’elles ne présentent pas de symptômes et qu’elles n’ont pas connaissance d’avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze jours précédant le vol à l’aide du formulaire téléchargeable

Les vols partant de la France métropolitaine et arrivant à l’aéroport de Juliana font l’objet d’un partenariat entre la partie française et la partie néerlandaise pour le contrôle conjoint des arrivées avec présence des effectifs de l’ARS et de la police aux frontières.

Les personnes allant à Paris

Les personnes partant à Paris via la Guadeloupe ou Sint Maarten doivent remplir une attestation sur l’honneur qu’ils ne présentent pas de symptômes et qu’ils n’ont pas connaissance d’avoir été en contact avec un cas confirmé de Covid-19 dans les quatorze jours précédant le vol à l’aide du formulaire téléchargeable sur le site de la Préfecture.

Les pays autorisés

L’arrêté du 10 juillet dresse la liste des pays où le virus ne circule pas, c’est-à-dire que les personnes résidant dans ces pays sont autorisées à venir en France, Saint-Martin compris, en respectant les règles (masque, test, attestation).

Ces pays sont : la France (sauf Guyane et Mayotte), l’Union européenne, Andorre, Australie, Canada, Corée du sud, Géorgie, Islande, Japon, Lichtenstein, Monaco, Monténégro, Maroc, Norvège, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni, Rwanda, Saint-Marin, Saint-Siège, Serbie, Suisse, Thaïlande, Tunisie et Uruguay.