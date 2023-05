Le budget de l’hôpital pour 2023 approuvé à l’unanimité

Dans sa séance du 5 avril 2023, la direction du centre hospitalier Louis-Constant Fleming a présenté au Conseil de Surveillance sa proposition de budget pour 2023 ainsi qu’une projection à 6 ans de l’évolution des charges et des recettes.

L’ensemble de la communauté hospitalière a été mise à rude épreuve pendant plus de 2 ans. Il faut ici encore une fois, remercier le personnel pour son dévouement et son implication. Après les années liées à la crise sanitaire, l’établissement retrouve depuis le début de l’année 2022 un fonctionnement plus serein. Tous les services ont repris une activité normale au service de la population. La tendance engagée fin 2022, la stabilisation des effectifs et l’arrivée de nouveaux médecins et chirurgiens permettent d’envisager une augmentation d’activité répondant toujours, et de mieux en mieux, aux besoins du et sur le territoire. C’est la couverture de ces besoins qui s’exprime au travers du budget prévisionnel. Pour 2023, ils’élève à un peu plus de 52 M€, il est en progression de 1,862 M€ soit 3,71%. Depuis 2019, c’est donc 6,150 M€ qui sont injectés pour améliorer le fonctionnement de l’établissement soit un peu plus de 13,4%.

Les dépenses de personnel représentent 62% du budget. Elles progresseront en 2023 d’un peu plus de 1,1 M€. Elles progressent plus vite que les autres dépenses puisqu’elles ont augmenté de 16% en 4 ans soit presque 5,5 M€.

Cependant, les dépenses médicales (médicaments et dispositifs médicaux) ne sont pas en reste puisqu’en augmentation de 5,3 % pour la seule année 2023 et de 37% sur 4 ans.

Cette forte augmentation est liée à l’augmentation de l’activité de l’établissement, aux nouveaux services comme la nouvelle activité de chimiothérapie mais aussi au renouvellement des marchés pour des dispositifs médicaux plus performants.

Malheureusement, l’établissement subit lui aussi les conséquences de l’inflation notamment sur les dépenses à caractère hôtelier et général. L’insularité a des conséquences importantes sur ce chapitre de dépense. En pourcentage, il est plus important que dans les établissements métropolitains du fait du coût des acheminements et de la nécessité de disposer de stocks importants notamment en prévision de la saison cyclonique.

Grâce à l’efficience de ses services et de la gestion, l’établissement s’inscrit sur la voie d’un redressement financier qui lui permet d’envisager l’avenir avec optimisme. En effet, le déficit qui était de 5,4 M€ en 2018 soit près de 12 % du budget est annoncé en 2023 à 2,3 M€ soit une réduction de plus de la moitié, avec une perspective de retour à l’équilibre en 2026 lié notamment à l’extension de l’hôpital et les nouveaux services qui y sont prévus. Ces prévisions sont très prudentes et si l’établissement continue sur sa lancée, il est fort probable que ce résultat s’améliorera encore.

Si le budget de l’hôpital est presque entièrement financé par la sécurité sociale, c’est grâce à cette tendance vertueuse que l’établissement peut continuer à faire des projets. Ce sont en effet, ces bons résultats qui fondent la confiance de nos partenaires et tutelles et qui lui permettent d’obtenir des soutiens et des financements de l’ETAT, du FEDER et des organismes bancaires et financiers.

Et grâce à ces soutiens, cette année, ce sont plus de 8 M€ d’investissement qui sont prévus dont 2,7 M€ pour le début des travaux d’extension mais aussi, la poursuite du renouvellement des équipements courants, le remplacement de la centrale oxygène, le remplacement des autoclaves de stérilisation, la réorganisation du service des urgences…

C’est sur ces bonnes perspectives que le Conseil de Surveillance, présidé par le Président Louis Mussington, a adopté, à l’unanimité, le budget 2023.

