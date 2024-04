Problèmes récurrents à l’école Elie Gibs : le ras-le-bol des professeurs et des parents d’élèves

Les professeurs et les parents d’élèves déplorent des problèmes d’aménagement à l’école Elie Gibs : une cour inondée, risques de chutes dans l’escalier de secours utilisé depuis deux ans, des toilettes inaccessibles par temps de pluie, manque de moyens humains et matériels, la liste est longue !

Sale temps à l’école Elie Gibs. Quand il pleut, c’est toujours le même scénario dans cette école élémentaire de Grand-Case : l’eau ne s’évacue pas, une flaque stagne dans la cour, s’étend, et la récréation se fait les pieds dans l’eau pour les classes de CM1et CM2. Sans oublier les chutes dans les escaliers qui sont à craindre avec les carrelages rendus glissants. Bref, les professeurs et les parents d’élèves en ont marre !

Plusieurs pancartes ont été installées sur les grilles de l’école pointant tous les problèmes rencontrés par les professeurs et les élèves. Et la liste est longue. Ainsi peut-on lire : « Stop ça suffit, Elie Gibs en danger, fissures, inondations, infiltrations d’eau, chaleurs excessives, manque de moyens humains et matériels, fermeture d’une classe, avis défavorable de la commission de sécurité (accueil et activités non sécurisés).

Que ce soit chez les professeurs et les parents d’élèves, tous exigent que des travaux soient effectués au plus vite au sein de l’établissement. Ils réclament des bâtiments aux normes, des cours aménagés et sécurisées, davantage de moyens humains, plus de matériels pour aider les élèves, la réalisation des travaux demandés depuis trois ans (ventilateurs, persiennes, baies vitrées, toits, …).

La balle est désormais dans le camp de la Collectivité! _AF

