SOCIÉTÉ / Handicap : une journée de sensibilisation couronnée de succès

La journée de sensibilisation sur le handicap, organisée en partenariat avec l’AGEFIPH et le Pôle Solidarités et Familles de la COM ce lundi 15 avril à la CCISM, s’est révélée être une véritable réussite, avec plus d’une trentaine de participants.

Organisée en deux parties avec un atelier matinal dédié au réseau des référents handicap (RHH) Antilles-Guyane et un après-midi RDV Handicap & Entreprise, la journée de sensibilisation portée par l’Association de gestion du fonds pour l’insertion des personnes handicapées (AGEFIPH) et la Collectivité de Saint-Martin comptait des participants engagés avec des personnes en situation de handicap de tout profil (employés, chefs d’entreprises, artistes, demandeur d’emploi). Cette journée de partage, d’apprentissage et de collaboration avait pour vocation de se faire rencontrer les personnes en situation de handicap et de préparer la prochaine Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées (SEEPH) qui se déroulera cette année du lundi 18 au dimanche 24 novembre. Pour rappel, toute entreprise de 20 salariés et plus doit employer des travailleurs en situation de handicap dans une proportion de 6% de l’effectif total. L’atelier du matin a permis d’offrir aux participants une base solide pour aborder les discussions plus spécifiques sur les démarches administratives et les services disponibles. Après un jeu interactif pour encourager la connaissance mutuelle et créer un environnement propice au partage, un débat sur les défis rencontrés par les personnes en situation de handicap s’est ouvert, suivi d’échanges sur les événements locaux dédiés à cette cause. Lors de l’après-midi « RDV Handicap & Entreprise », les agents de la Collectivité – Pôle Solidarités et Familles- ont présenté les offres et services disponibles sur le territoire pour soutenir les personnes en situation de handicap. L’AGEFIPH a ensuite pris le relais avec une présentation complémentaire sur les opportunités et soutiens mis en place pour les entrepreneurs en situation de handicap. Si cette action avait pour objectif de sensibiliser les participants aux réalités du handicap en entreprise, le pari est réussi. Outre les échanges productifs en vue de favoriser l’inclusion des personnes en situation de handicap dans le monde du travail, les témoignages poignants ont mis en évidence les défis rencontrés au quotidien. Il est essentiel que les employeurs et les institutions redoublent d’efforts pour comprendre et répondre aux besoins de ces individus talentueux, en mettant en place des mesures concrètes pour les soutenir et les intégrer pleinement dans la société afin que le handicap ne soit plus un frein mais une force. _Vx

Infos : https://www.agefiph.fr

