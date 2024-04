ÉCONOMIE : Début de l’inventaire des activités et équipements économiques du territoire par la société URBIS

La Collectivité de Saint-Martin a missionné la société URBIS SAS, afin de mener un inventaire complet des activités et équipements économiques présents sur le territoire et d’adapter sa stratégie de développement économique aux besoins des entreprises.

La société URBIS débute sa mission en allant à la rencontre des entreprises du territoire pendant plusieurs semaines, à partir du 17 avril 2024. La délégation Attractivité Economie Emploi de la Collectivité, sous l’égide du Premier vice-président Alain Richardson, pilote une mission de recensement des activités économiques de la partie française de Saint-Martin. Par cet inventaire, la délégation Attractivité, Economie, Emploi de la Collectivité, souhaite acquérir une connaissance fine et précise des acteurs économiques et plus globalement de toutes les entités participant au dynamisme territorial. L’objectif consiste à appréhender l’environnement et les difficultés que rencontrent les acteurs pour le développement de leurs activités et répondre aux besoins des acteurs économiques en matière d’équipements.

La Collectivité de Saint-Martin a missionné la société URBIS SAS afin de réaliser cet inventaire sur le terrain. Dans ce cadre, des enquêteurs de la société viendront pendant plusieurs semaines à la rencontre des entreprises du territoire dans le but de recueillir des informations sur leurs activités à partir d’un questionnaire.

Les enquêteurs URBIS seront obligatoirement munis d’un badge d’identification et d’une lettre d’accréditation de la Collectivité.

La COM invite les entreprises à faire un bon accueil à la société URBIS SAS.

Pour toute précision : Veuillez contacter la Délégation Attractivité, Economie, Emploi.

Standard téléphonique : 0590 87 50 04 / Par mail : dev.eco@com-saint-martin.fr

242 vues totales

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter