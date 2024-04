SANTÉ : France Travail lance la 3ème Semaine des métiers du soin et de l’accompagnement

Du 22 au 26 avril prochains, France Travail poursuit sa mobilisation pour les secteurs de la santé et de l’action sociale et organise avec ses partenaires près de 30 évènements en Guadeloupe et à Saint-Martin pour valoriser les métiers, les formations et les opportunités de recrutements.

Avec plus de 10.000 emplois et plus de 3.300 recrutements enregistrés en 2023 en Guadeloupe, le secteur de la santé et de l’action sociale connait d’importantes tensions sur les ressources humaines depuis plusieurs années. Le vieillissement démographique et le nombre croissant de personnes vivant avec un handicap ou une maladie chronique appellent a un besoin grandissant de professionnels de santé et du médico-social. Parce que l’attractivité des métiers de la santé et du soin à domicile est un véritable enjeu de société, France Travail Guadeloupe & Iles du Nord organise la 3ème édition de la Semaine des métiers du soin et de l’accompagnement et s’associe à ses partenaires pour proposer près de 30 évènements. Job-datings, visites d’entreprises et d’établissements, découverte de métiers, ateliers d’information… tout le territoire se mobilise à l’occasion de cette semaine nationale pour faire découvrir les nombreux métiers des secteurs de la santé et de l’action sociale, les différents dispositifs de formation et les entreprises qui recrutent.

PROGRAMME COMPLET

LUNDI 22 AVRIL

Journée « portes ouvertes » au sein des EHPAD Soleyanou du Moule et de Port- Louis, Les Flamboyants de Gourbeyre et le Sacré cœur de Basse-Terre, de 9h00 à 17h00. 4 demandeurs d’emploi pourront découvrir les métiers en immersion dans chaque structure.

MARDI 23 AVRIL

Le village du soin et de la santé, de 8h30 à 13h00 à Quartier d’Orléans, Saint- Martin (15 rue de Coralita, parking de l’ancienne poste) : interventions de professionnels, présentation des accompagnements à la formation professionnelle (VAE, mobilité, etc.), ateliers de découverte des métiers et du matériel médical, job-dating. Près de 20 partenaires et intervenants seront présents pour ce village, qui se clôturera avec des animations.

Se former aux métiers du soin et de l’accompagnement, de 8h30 à 13h00 à la maison de quartier les Flamboyants, Capesterre Belle-Eau. Présentation des offres de formation dans les secteurs de la santé, du médico-social et du service à la personne, avec la participation de 7 partenaires et centres de formation.

Recrutement en agence et témoignages, de 8h30 à 13h00 à l’agence de Baie- Mahault. Job-dating pour des postes d’aide ménagers et d’animateurs de loisirs. Témoignage d’une aidante familiale et de son parcours vers l’emploi et présentation de la plateforme de répit.

MERCREDI 24 AVRIL

Visite immersive en milieu hospitalier, de 8h00 à 17h00 au Centre Hospitalier Sainte-Marie, Ducos, Marie-Galante. Découverte des métiers et information sur les conditions d’accès, avec la participation des professionnels de la structure.

Focus jeunes, de 9h00 à 13h00 au lycée polyvalent du Nord Grande-Terre, Port- Louis, en partenariat avec la Mission locale. Présentation des offres de formation du secteur.

JEUDI 25 AVRIL

Du Stade vers l’emploi, de 8h00 à 16h00 au CREPS Antilles-Guyane, Les Abymes. Évènement de recrutement par le sport, avec plus de 40 offres d’emploi à pourvoir dans le secteur du soin et de la santé et du sport.

VENDREDI 26 AVRIL

Présentation des crèches AVIP (crèches à vocation d’insertion professionnelle), de 11h30 à 13h30 à l’agence de Basse-Terre. En partenariat avec la CAF, les crèches AVIP accompagnent le retour à l’emploi des parents inscrits à France Travail, en réservant des places en crèches pour les jeunes enfants.

Toutes les manifestations sont à retrouver sur francetravail.fr/region/guadeloupe

161 vues totales

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter