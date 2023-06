Prévision sargasses : Saint-Martin en risque fort

Dans son bulletin de surveillance et de prévision d’échouement des sargasses pélagiques pour les îles de Nord communiqué ce 12 juin 2023, Météo France remonte le niveau de risque à fort pour les territoire de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy.

L’analyse des images satellite du weekend dernier ont révélé de nouvelles prévisions quant à l’échouement de sargasses sur notre territoire. Depuis quelques semaines, les algues deviennent plus nombreuses dans le bassin atlantique, à l’Est de l’arc Antillais. En s’appuyant sur ces images récentes dont l’analyse fut plus aisée que la semaine dernière, Météo France confirme la présence de filaments et radeaux qui sont poussés par le flux dominant de sud-est vers les îles de Saint-Martin et Saint-Barthélemy. L’île sœur est déjà touchée par les arrivages qui devraient se poursuivre à l’Est, au Nord et au Sud. Pour Saint-Martin, de nombreux radeaux sont poussés vers l’Est, source des arrivages parfois répétitifs qui se produisent et vont se poursuivre sur le littoral exposé. Le réservoir de sargasses sur l’atlantique à l’Est des îles continue d’alimenter les échouements de façon régulière. L’ensemble de l’arc antillais conserve un risque fort pour les jours à venir. _Vx

