Vœux 2025 : les ambitions de l’État pour Saint-Martin

Lors de la cérémonie des vœux du 9 janvier, le préfet délégué a présenté une vision ambitieuse pour Saint-Martin. En souhaitant bonheur et succès à tous les habitants, il a mis en avant trois axes prioritaires pour l’année à venir : renforcer la coopération régionale, accélérer l’aménagement du territoire et soutenir la jeunesse.

Une coopération régionale renforcée

Le préfet a salué les efforts constants en matière de coopération avec Sint Maarten et les îles voisines. En 2023, l’accord sur la frontière d’Oyster Pond a marqué une étape majeure, tout comme les projets à venir liés à l’agriculture, la pêche et la construction. L’objectif est de faire de Saint-Martin un modèle d’accueil et de durabilité.

Défis en aménagement et développement économique

L’année 2025 verra des avancées concrètes, notamment avec l’ouverture de la nouvelle clinique Wataki à Concordia et le lancement de l’Agence Foncière de Saint-Martin. Le préfet a également mentionné le Plan Local de l’Habitat et la réhabilitation du Beach Hôtel de Marigot, soulignant l’importance de ces initiatives pour l’emploi local et les recettes publiques.

Jeunesse et cohésion sociale

Le soutien à la jeunesse est au cœur des priorités. L’inauguration des collèges de Quartier d’Orléans et de La Savane, ainsi que le lancement d’un projet d’internat d’excellence et l’entrée de Saint-James comme quartier prioritaire de la Politique de la Ville, visent à offrir de nouvelles perspectives aux jeunes. Le préfet a appelé les associations, les parents et les entreprises à participer activement à la lutte contre la délinquance et à la formation des talents locaux.

En conclusion, le préfet a exprimé sa gratitude envers les Saint-Martinois et souligné la création imminente d’une préfecture de plein exercice, marquant un tournant dans la gouvernance locale. _Vx

Clin d’oeil à Fabien Sésé et Frédérique Bergmann

La cérémonie des vœux 2025 du préfet délégué Vincent Berton fut aussi l’occasion de rendre hommage au secrétaire général de la préfecture, Fabien Sésé, et à la cheffe du Bureau de la Représentation de l’État et du protocole, Frédérique Bergmann, qui quittent tous les deux leur poste respectif.

Reconnu pour sa puissance de travail qui force l’admiration, Fabien Sésé s’est envolé vendredi dernier pour Paris où il occupera un poste important aux côtés du directeur général de la police nationale. Salué par le préfet et le président de la Collectivité pour sa maîtrise des dossiers, son tact et son intelligence, Fabien Sésé sera resté en poste à Saint-Martin pendant trois ans. Il gardera de Saint-Martin le souvenir d’une richesse culturelle insondable et des relations profondément humaines avec la population.

En poste depuis sept ans, Frédérique Bergmann commencera une nouvelle aventure en Nouvelle Calédonie le 16 janvier prochain avec son mari, Thierry Bergmann, bien connu pour son engagement auprès des jeunes. Remerciée pour son professionnalisme, sa bienveillance et son assiduité, Frédérique Bergmann aura largement contribué à la tenue parfaite de nombreux évènements officiels sur le territoire.

L’équipe du Faxinfo souhaite une très bonne continuation à ses deux agents qui ont marqué chacun à leur manière le territoire de Saint-Martin. _Vx

