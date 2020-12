Préfecture : Présentation du nouveau préfet délégué des Iles du Nord, Serge Gouteyron

Issu d’une promotion de l’école militaire interarmes de Saint-Cyr Coëtquidan, le Préfet, Serge Gouteyron est titulaire d’un DEUG d’histoire et d’un DEUG d’anglais. Chef de bataillon dans l’infanterie, Il intègre le corps préfectoral en 1994 et exerce successivement les fonctions de Directeur de Cabinet du préfet de la Savoie, de sous-préfet de la Châtre et de secrétaire général de la préfecture de la Lozère de 1998 à 2000.

Entre 2000 et 2003, le préfet Gouteyron effectue une mobilité en administration en tant que directeur général des services départementaux de l’Ain, et occupe le poste de chargé de mission auprès du préfet de la Haute Savoie et de chargé de la sécurité du sommet du G8 à Evian. De 2003 à 2007, Serge Gouteyron est sous-préfet de Compiègne, de Montbéliard durant 3 ans et secrétaire général de la préfecture de Seine-et-Marne de 2010 à 2014.

Jusque là sous-préfet d’Aix-en-Provence, Serge Gouteyron est nommé par décret en date du 25 novembre 2020, préfet délégué auprès du représentant de l’État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.