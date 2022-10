PPE : vers une énergie plus verte à Saint-Martin…

Ce mardi 4 octobre 2022, l’État et la Collectivité de Saint-Martin ont signé la déclaration d’intention de la mise en œuvre de la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE) pour une meilleure réalisation de la transition énergétique sur le territoire de Saint-Martin.

Le rendez-vous avait été fixé au cabinet de la préfecture pour ce moment solennel quant à l'avenir énergétique de l'île. Vincent Berton, préfet délégué des Îles du Nord, et Bernadette Davis, 2ème vice-présidente de la Collectivité de Saint-Martin et présidente de la Délégation Cadre de Vie et de la Commission des Affaires économiques étaient entourés d'Émilie Nahon, directrice de projet aménagement durable et résilient de Saint-Martin au sein de la préfecture, de Pierre Fontaine, Conseiller du directeur général de la Direction générale de l'énergie et du climat (DGEC), de Christophe Avognon, directeur à EDF Archipel Guadeloupe et de Laurent Guillaume en charge des directions Environnement, Eau, Énergie à la Collectivité. Suite à la réunion du comité de pilotage de la Programmation Pluriannuelle de l'Énergie (PPE) constitué des services de l'État, de la Collectivité de Saint-Martin, des représentants des services d'EDF et de l'Agence De l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie (ADEME), la machine à verdir l'énergie saint-martinoise a été mise en marche. Saint-Martin en sa qualité de territoire insulaire est considéré comme une zone non-interconnectée (ZNI). À ce titre, Saint-Martin fonctionne sur le principe de solidarité nationale via la péréquation tarifaire qui permet aux consommateurs des ZNI de bénéficier des tarifs réglementés applicables en métropole, en payant 25% de la production énergétique dont les coûts totaux sont supérieurs à ceux de l'autre côté de l'océan. Cette situation occasionne des surcoûts pour le gestionnaire de réseau et fournisseur exclusif (EDF). Le système électrique saint-martinois est particulier et vulnérable avec 95% d'énergie d'origine carbonée provenant de la centrale thermique située à Galisbay et gérée par EDF. L'absence de connexion avec d'autres territoires et l'impact écologique d'une telle production énergétique nécessitent d'évoluer selon Monsieur le Préfet, avec un réel effort vers la transition énergétique et écologique. Cette initiative vise à parvenir à une production d'énergie verte de 25% d'ici 8 ans en développant les énergies renouvelables (photovoltaïque, éolien, biocombustible, biomasse solide ou liquide, etc) et en limitant la consommation énergétique (ampoule écologique, isolation, etc). La Programmation Pluriannuelle de l'Énergie constitue un document fondateur dont la vocation est de préciser les objectifs et les enjeux de politique énergétique de chaque territoire, de déterminer les lignes directrices de développement des systèmes électriques, d'identifier les risques et les difficultés liés à leur mise en œuvre et d'orienter les travaux des acteurs publics. La déclaration d'intention de la mise en œuvre de la PPE signée entre l'État et la Collectivité est un premier pas vers une énergie plus verte. D'ici le prochain comité de pilotage qui est prévu en décembre 2022, un code général de l'énergie sera rédigé en procédure de rédaction simplifiée par un comité technique et soumis au conseil territorial.

