POLITIQUE / Sénat : adoption de l’amendement pour une Maison Territoriale des Personnes Handicapées à St Martin

Ce vendredi 17 novembre au Sénat, Annick Pétrus a fait adopter un amendement qui permettra à Saint-Martin d’avoir enfin sa Maison Territoriale des personnes handicapées.

Les maisons départementales ou territoriales des personnes handicapées accompagnent au quotidien les personnes handicapées dans tous les domaines de leur vie, quels que soient leur âge et leur situation. Elles ont une mission d’accueil, d’information, d’accompagnement et de conseil des personnes handicapées et de leur famille, ainsi que de sensibilisation des citoyens au handicap. Actuellement, c’est la direction de l’Autonomie des personnes de la Délégation Solidarités & Familles, service de la Collectivité d’une quinzaine d’agents, qui assure les missions d’une Maison Territoriale des personnes handicapées (MTPH). Devant l’assemblée, la sénatrice Annick Pétrus a déclaré : « Cet amendement vise à adapter à Saint-Martin d’une part la proposition du conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie, d’autre part procéder à la création d’une Maison Territoriale des Personnes Handicapées. (…) Comme l’a aussi souligné la chambre territoriale des comptes de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin dans son rapport de 2018, la Collectivité de Saint-Martin n’a reçu aucune dotation des services de l’État et de mise à disposition d’agents. Ce présent amendement vise donc à octroyer une base légale au fonctionnement du service de la Collectivité, sécuriser juridiquement les relations avec la CNSA (ndlr : Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie) et enfin rendre la Collectivité éligible au concours financier de l’État pour l’installation et le fonctionnement de la MTPH ». Le gouvernement s’est montré « très favorable » précisant qu’il est « important pour nos Outre-mer de s’adapter à leurs caractéristiques, comme cela a été fait à Saint-Barthélemy ». La commission s’est également montrée favorable à l’amendement présenté par Annick Pétrus. Ce dernier a donc été adopté. _Vx

12 vues totales

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter