ÉDUCATION / SPORT : Le Comité Territorial Olympique et Sportif St Barth/St Martin est né

Le Centre d’Excellence et d’Éducation par le Sport (CEES) a récemment fondé le Comité Territorial Olympique et Sportif Saint-Barth/Saint-Martin (CTOS SB-SM) afin de favoriser la création de passerelles directes entre les disciplines sportives et les fédérations de tutelle.

Créé dans l’optique d’optimiser les dispositifs existants et de renforcer les moyens dans une démarche structurante, le CEES a pour mission de permettre aux acteurs du monde sportif de s’orienter grâce à une gouvernance locale, de collaborer et ainsi améliorer la performance sportive du territoire. En fondant le Comité Territorial Olympique et Sportif Saint-Barth/Saint-Martin (CTOS SB-SM), le dispositif entend soutenir le dialogue avec les fédérations pour obtenir le regroupement de disciplines en ligues ou comités. Aujourd’hui, la quasi-totalité des associations sportives dépendent d’une ligue ou d’un comité de Guadeloupe. Il s’agira entre autres, pour les associations locales, d’acquérir leur autonomie sportive en étant liées directement à leur Fédération nationale. De plus, le monde sportif à Saint-Martin n’entretenait pas de relation directe avec le mouvement olympique français, sauf celui lié au comité régional olympique et sportif de Guadeloupe (CROSGUA), d’où la création d’un comité territorial olympique et sportif autonome sur le territoire. Officialisé lors de son assemblée générale constitutive le 31 août 2023, le CTOS SB-SM a obtenu officiellement la reconnaissance du Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) comme organe déconcentré le 15 septembre dernier. Composé d’un conseil d’administration de 15 membres, le CTOS SB-SM est présidé par Alain Gros-Desormeaux, avec comme vice-président.e.s Andy Armongon, Cécile Lucidarme, Patrick Trival et Aurélie Soucy, Line Patrice-Taylor en est la secrétaire générale, avec Virginie Carien comme secrétaire adjointe. La trésorerie sera gérée par Eddy Manlius et Steve Galvani. Les missions du CTOS SB-SM seront de sauvegarder et développer les valeurs de l’Olympisme, telles qu’elles sont précisées dans la Charte Olympique et selon les principes définis par le Comité international olympique et le CNOSF tout en contribuant à la défense et à la croissance du patrimoine sportif territorial. Désormais, les Îles du Nord, par le biais du CTOS, pourront devenir membre du COJI et participer aux jeux des îles, tout en devenant membre de la CACSO, la « Central American and Caribbean Sports Organization », confédération sportive régionale qui supervise les Jeux d’Amérique Centrale et des Caraïbes (CAC Games). Voilà de belles perspectives pour nos sportifs saint-martinois. _Vx

