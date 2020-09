Plan d’Aménagement et de Développement de Saint-Martin : ça se précise…

Le vendredi 25 septembre dernier, la délégation du Cabinet Cittanova chargé par la collectivité de Saint-Martin d’accompagner la mise en œuvre du futur PADSM – Plan d’Aménagement et de Développement de Saint-Martin – a été invitée à visiter le territoire.

Le président Daniel Gibbs et ses élus ont ainsi pu présenter leurs attentes et leurs prérogatives pour la construction du futur plan d’aménagement territorial qui traduira la volonté politique et les axes de développement pour les 20 prochaines années.

Cette visite orchestrée par la délégation Développement Durable de la Collectivité, avait pour objectif d’identifier les lieux stratégiques en matière de développement et de permettre au Cabinet expert Cittanova de s’imprégner des réalités du terrain.