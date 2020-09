L’UPESM : des parents mobilisés pour mieux défendre les intérêts des élèves

Rassembler les parents d’élèves de tous les établissements scolaires publics de Saint-Martin et les représenter auprès des directions desdits établissements, du corps enseignant, du rectorat, de la collectivité, telles sont les deux principales missions de l’union des parents d’élèves de Saint-Martin (UPESM).

Depuis dix ans l’association défend les intérêts des élèves et des parents. L’association est d’autant plus efficace dans ses missions si les parents sont mobilisés et représentent le plus d’établissements possible. D’où un appel du bureau dont la présidence est assurée par Angèle Hodge depuis deux ans. «Le 9 octobre auront lieu les élections des délégués aux conseils des écoles et il est nécessaire que le plus grand nombre de parents votent», explique la présidente.

Cette année, des listes ont pu être formées dans tous les établissements du second degré ainsi que dans deux écoles du premier degré. Les listes et autre matériel de vote vont être donnés aux parents via leurs enfants dans les prochains jours. «Il est important que chaque parent en prenne connaissance et vote. En raison des conditions sanitaires, un vote par correspondance sera mis en place», précise Angèle Hodge.

«L’union fait la force, ce n’est pas nouveau ! Mais c’est en rassemblant les forces vives disponibles quelque soit le degré (maternelle, primaire, collège, lycée), en recueillant toutes les données nécessaires que nous pourrons mieux traiter de manière collective les problèmes des divers établissements. Nous faisons des représentations mais aussi beaucoup de médiation», reconnaît l’association.

Aujourd’hui l’UPESM est représentée dans treize des dix-neuf écoles publiques de la partie française grâce à ses adhérents. (soualigapost.com)