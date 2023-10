OCTOBRE ROSE / Cancer du sein : du dépistage au retour à l’emploi

Le CIST 97.1 organise le mardi 17 octobre prochain une matinée de sensibilisation dans le cadre de la campagne de prévention Octobre Rose ciblée sur le retour à l’emploi des personnes touchées par le cancer du sein.

En partenariat avec la CCISM qui accueille l’évènement, la Ligue contre le Cancer et le Centre de coordination de dépistage des cancers de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, le Centre Interprofessionnel de Santé au Travail (CIST) 97.1 propose une matinée de sensibilisation concernant le retour à l’emploi des personnes touchées de près ou de loin par le cancer du sein. Le CIST 97.1 compte 7 centres et deux annexes sur les territoires de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, 7200 entreprises adhérentes, 70.000 salariés suivis et 16 équipes pluridisciplinaires composées de professionnels de santé et d’experts en prévention des risques professionnels qui accompagnent dans la mise en œuvre de plans d’action préventifs et d’amélioration des conditions de travail, ainsi que du suivi médical des salariés. Au programme de cette matinée riche en interventions de ce mardi 17 octobre, une table ronde sur le thème « Cancer du sein : du dépistage au retour à l’emploi » où les experts partenaires de Saint-Martin et de Guadeloupe (CRDC 971 et professionnels de santé) répondront aux questions du public tout en donnant des informations précieuses pour faciliter un retour à l’emploi après un diagnostic de cancer du sein. Après ce temps d’échanges, les participant.e.s seront invité.e.s à se joindre à un atelier d’auto-palpation (Témwanyaj é ti kozé) où la pratique sera accompagnée de casques virtuels et de mannequins. La matinée de sensibilisation, ouverte à toutes et tous, se tiendra donc ce mardi 17 octobre dès 8h30 à la CCISM, 10 rue Jean-Jacques Fayel à Concordia. _Vx

