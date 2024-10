NOCTAMBULE 2024 : Inscriptions et remise des dossards sur le parking de Galisbay

Dans le cadre de la Noctambule 2024 prévue le samedi 2 novembre à Bellevue, l’équipe Dream of Trail SXM organise une permanence pour les inscriptions et la remise des dossards sur le parking de Galisbay.

Les personnes intéressées pourront se présenter sur le parking de Galisbay ce mercredi 30 octobre de 16h30 à 18h30 et le samedi 2 novembre de 9h à 13h.

Pour le 4 km, l’inscription est de 10€ (pas besoin de certificat médical), gratuit pour les moins de 15 ans.

Pour la course 8 km, l’inscription est de 15€ (à partir de 18 ans). Attention, une licence FFA ou un certificat médical ou une attestation du parcours Prévention Santé à compléter sur https://pps.athle.fr est obligatoire pour ce format de course.

Une remise des dossards aux inscrits en ligne est prévue aussi sur le parking de Galisbay pour celles et ceux qui le souhaitent.

Pour les retardataires, les inscriptions en ligne sont toujours ouvertes à l’adresse https://dream-of-trail-sxm.assoconnect.com/collect/description/467571-g-la-noctambule-2024-de-dream-of-trail

La remise de dossards s’effectuera le jour des deux courses à Bellevue le samedi 2 novembre de 17h30 à 18h30._AF

