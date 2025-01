NAVIGATION : Le Christian Radich, un trois-mâts légendaire de retour à Saint-Martin

Après six ans d’absence, le majestueux trois-mâts norvégien Christian Radich revient à Saint-Martin pour une escale exceptionnelle. L’association Caribbean Sail Training organise une journée «Open Ship» ce dimanche 19 janvier au port de Galisbay à Marigot.

Construit en 1937, le Christian Radich est un impressionnant navire de 73 mètres de long, doté de 1 360 m² de voilure et d’un mât culminant à 37 mètres. Conçu pour la formation maritime, il peut embarquer jusqu’à 80 stagiaires encadrés par un équipage de 15 à 20 professionnels. Ce trois-mâts, qui a traversé des générations, continue de former et d’inspirer les marins du monde entier.

Femme capitaine

Cette escale marque également une étape historique : le Christian Radich est désormais commandé par la capitaine Oddrun Irene Bø, première femme norvégienne à diriger un grand voilier.

Passionnée par la mer depuis son enfance, Oddrun a gravi les échelons du monde maritime pour devenir une figure inspirante de leadership féminin dans un domaine encore largement dominé par les hommes. Elle espère encourager les jeunes, filles comme garçons, à embrasser des carrières maritimes et à dépasser les stéréotypes. Le Christian Radich est actuellement en route depuis les Canaries et poursuivra sa traversée transatlantique après Saint-Martin, en direction des Bermudes, avant de retourner en Norvège. Ne manquez pas cette occasion unique de visiter ce géant des mers. L’entrée est gratuite et des navettes sont prévues pour accéder au site. Rendez-vous au port commercial de Galisbay le dimanche 19 janvier, de 10h à 16h. _Vx

