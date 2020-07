Passation de commandement au CIS de Saint-Martin : Bon vent au Lieutenant, Bernard Maes, bienvenue au Capitaine, Cyrille Pallud !

Le samedi 18 juillet dernier a eu lieu la passation de commandement entre le Lieutenant Bernard MAES, chef de centre sortant du CIS de Saint-Martin et le Capitaine Cyrille PALLUD, arrivant. Seule ombre au tableau, l’absence remarquée de la Préfecture, la Collectivité et aussi de la Police Territoriale.

Une cérémonie qui s’est déroulée sous les ordres du Colonel Hors-Classe Felix ANTENOR-HABAZAC, Directeur Départemental du SDIS.

Sitôt la passation effectuée, le protocole se poursuit avec la remise, par le DDSIS et le Président du Conseil d’administration du SDIS, Monsieur Fabert MICHELY, de leurs galons aux nouveaux adjudants et sergents du centre de secours.

Sont ainsi promus adjudants, les Sergents-chefs Justin GIBBS, Patricio HEWARD, Jean HODGE. Sont promus sergents, les caporaux-chefs Alfred HUNT, Jonathan MUNIER, Marshall PROCIDA.

L’ancien Chef du CIS de Saint-Martin, Bernard MAES, a fait valoir ses droits à la retraite depuis février 2020. Cet événement était pour le DDSIS et le PCASDIS, l’occasion de lui renouveler leurs remerciements pour le service effectué au sein du SDIS et plus particulièrement ces 17 années au CIS de Saint-Martin.

Le nouveau chef de centre, le Capitaine Cyrille PALLUD, est âgé de 43 ans. Il est originaire de la Guyane et a débuté sa carrière en qualité de sapeur-pompier volontaire au cours de l’année 1996 au CPI du GOSIER en Guadeloupe. Il réussit au concours de sapeur-pompier professionnel en 2004 en Gironde. En 2008 il accède au rang des officiers. Il prend alors le commandement du CIS de Petit-Bourg. La mobilité le conduit en 2015 à la tête du CIS de Morne-à-l’Eau.

Depuis le 1er juillet 2020, il est le nouveau chef de centre du CIS de Saint-Martin.

Le Président du CASDIS a dans son discours souhaité la bienvenue au Capitaine Cyrille PALLUD, lui souhaitant la meilleure réussite dans ses nouvelles attributions.