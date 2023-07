NAUTISME : Vers un retour des voiliers traditionnels dans la baie de Grand-Case

Lors de la fête de Grand-Case le 21 juillet dernier, Louis Mussington, président de la Collectivité, a rappelé son engagement à créer un espace pour construire des bateaux dans la baie de Grand-Case.

Interpellé par une initiative intéressante de construction de bateau de course, Louis Mussington a tenu lors de son allocution officielle à revenir sur la promesse de la Collectivité de s’engager à la reconstruction de Grand-Case.

Pour l’homme politique élu, la rénovation du quartier passe aussi par le retour des voiliers traditionnels dans la baie de Grand-Case. Lors d’un récent voyage en Martinique, Louis Mussington s’est émerveillé de la course annuelle « le tour des Yoles » dont la première édition s’est déroulée en 1966. Les Yoles utilisées lors de la régate martiniquaise sont des bateaux de pêcheurs traditionnels qui peuvent naviguer à l’aide d’une ou deux voiles en reprenant le modèle des anciennes embarcations de pêcheurs antillais à une voile.

Au fil des années, le tour des Yoles est devenu un évènement sportif à part, attendu par des milliers de personnes chaque année et bénéficiant d’une importante visibilité médiatique en Martinique. Le président de la Collectivité a pour volonté de rendre au territoire de Saint-Martin et au quartier de Grand-Case sa visibilité d’antan en créant un chantier naval pour y construire des bateaux et ramener les voiliers traditionnels dans la baie. Vincent Berton, préfet délégué des Îles du Nord, partage cette frustration liée au manque de voiliers et proposait lors de son discours son aide afin de concrétiser ce projet et assurer la promotion de la voile à Grand-Case. Le préfet s’est même proposé à monter à bord comme équipier lors de la première course de bateaux traditionnels : « ce serait un honneur pour moi ». _Vx

