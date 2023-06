NAUTISME : Franc succès pour la douzième édition de la Fête de la Mer

L’évènement incontournable des amoureux des sports nautiques s’est tenu le week-end dernier à Grand-Case grâce à l’organisation impeccable de l’association Métimer.

Après deux journées intenses, l’équipe organisatrice se dit « très heureuse » du déroulé de l’évènement qui comptabilise 11.000€ d’activités, un record pour l’association Métimer qui enregistrait 8.000€ l’année dernière. Avec le sentiment d’une affluence moins importante en termes de densité, le public a néanmoins consommé plus d’activités que les éditions précédentes. La baisse de densité aura néanmoins permis plus de fluidité dans l’organisation et moins d’attente pour les participants. Avec un tarif moyen de 8€ pour une activité nautique, ce ne sont pas moins de 1.375 activités qui ont été sollicitées par les petits et les grands. Chaque personne aurait consommé deux à trois activités chacune. Jet ski, bouée tractée, wake board, paddle, kayak, donut boats, bateaux à voile légère ou à moteur, bateaux Rhyno, jeux pour enfants sur la plage, longe côte, le panel d’activités proposé par Métimer en partenariat avec la Direction de la Mer, l’Office de Tourisme et la Collectivité de Saint-Martin était bien à la hauteur des attentes de la population. L’inauguration de la douzième édition de la Fête de la Mer a eu lieu le samedi vers 11h en présence des officiels qui n’ont pas manqué de rappeler l’importance de développer l’économie bleue pour ensuite rendre visite aux stands de l’association Tera pour découvrir les Eco Friendly Cups, de la SNSM et de l’association AFPS978 où Géraldine Magnat sensibilisait la population à l’utilisation du défibrillateur. Retour sur cette action et la régate de dimanche dans une édition prochaine. Encore bravo à Métimer pour cette magnifique Fête de la Mer 2023. _Vx

