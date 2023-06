NAUTISME : Belle réussite pour la régate officielle de la FFVoile

Organisée par l’association SMVT (Saint Martin Voile pour Tous) lors de la Fête de la Mer le week-end dernier, la dernière course du championnat des Îles du Nord dans la catégorie 14RS baptisée « RS Feva » (voilier dériveur équipage double) n’a pas manqué de suspense.

L’équipe organisatrice du Club de Friar’s Bay se réjouit du déroulement de cette compétition où les finalistes se sont affrontés en matinée du dimanche : « les conditions étaient superbes, avec un très beau plan d’eau à Grand-Case ». Avec trois équipes du St Barth YC, deux du Mont des Accords, une venue de Sint Maarten YC et trois du club Saint Martin Voile pour Tous, la course s’est tenue en sept manches entre 9h15 et 12h30. Après la compétition, une remise des prix par l’association Métimer s’est déroulée sur la plage près des lolos de Grand-Case afin de récompenser les efforts, le fair-play et l’engouement des neuf équipes finalistes. Ce sont Antonin et Lourenzo (SBH) qui se hissent sur la première marche du podium, remportant la grande finale du championnat. L’équipe de Jules et Tao (SBH) et celle de Lucas et Lewis (SBH) se placent respectivement à la seconde et la troisième place. Derrière le trio gagnant qui ne démérite pas pour autant : Emilien et Clément (SMVT) 4ème, Merlin et Malia (MDA) 5ème, Pascal et Océana (MDA) 6ème, Sarah et Corentine (SMVT) 7ème, Rio et Parish (SMYC) 8ème et enfin Stanley et Natan en 9ème place. Bravo à tous pour cette superbe course qui a comblé le public réuni sur la plage de Grand-Case. _Vx

