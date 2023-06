ENVIRONNEMENT / Prévision sargasses : Saint-Martin et Saint-Barthélemy en risque fort

Dans son bulletin de surveillance et de prévision d’échouement des sargasses pélagiques pour les îles de Nord communiqué ce 22 juin 2023, Météo France place le niveau de risque à fort pour les territoires de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy.

Sur la zone Antilles – Guyane, les récentes détections font état de nombreux radeaux et filaments au large, jusqu’à 300km des côtes des Antilles françaises.

Concernant l’analyse autour des Îles du Nord, des arrivages sont en cours. Sur base des images du 18 au 20 juin 2023, Météo France constate l’avancement des algues sargasses dans des méandres créés par le flux d’est dominant. L’océan au nord-est de Saint-Martin est chargé de nombreux radeaux et amas qui avancent surtout vers l’île d’Anguilla. Mais une partie notable accroche déjà l’est et le Nord-est de l’île française. Ils vont rester la source d’échouements sur les jours à venir. Sur l’est et le Sud-est de Saint-Barthélemy, de nombreux filaments sont en approche. Les arrivages devraient s’effectuer sur l’est et le Sud-est de l’île selon les prévisions. Plus au sud entre Barbuda et Saba, l’océan reste chargé d’algues qui serpentent vers l’ouest. La saison des sargasses demeure donc productive avec des échouements à prévoir pour les deux prochaines semaines sur l’ensemble de l’arc Antillais. _Vx

