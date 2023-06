SANTÉ – PRÉVENTION : Une cinquantaine de personnes sensibilisées à l’utilisation du défibrillateur

Dans le cadre de sa formation du Diplôme d’État de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport – Développement de projets, Territoires et Réseaux (DE JEPS DTR) mise en place par la Collectivité, Géraldine Magnat a concrétisé son projet « 4 minutes pour 1 vie » les 17 et 18 juin derniers.

Soutenu par l’association AFPS978, la Préfecture, l’Office de Tourisme, le GRETA, le CREPS et la Collectivité, le projet de Géraldine Magnat a permis de sensibiliser une cinquantaine de personnes à l’utilisation du défibrillateur et aux bons gestes à adopter en cas de crise cardiaque à proximité. Le public, constitué d’adultes et d’enfants âgés de 5 à 17 ans, s’est montré curieux et attentif. L’opération de sensibilisation a eu lieu en matinée sur les deux jours de la Fête de la Mer à Grand-Case. Les officiels se sont aussi prêtés au jeu le samedi, écoutant les instructions de Géraldine en cas d’arrêt cardiaque : appeler le 15 (SAMU), vérifier qu’une victime inconsciente respire grâce aux mouvements de l’abdomen, utiliser le défibrillateur avec la pose des deux patchs et appliquer les instructions données par l’appareil. S’ensuit la démonstration du massage cardiaque : effectuer à deux mains 30 compressions thoraciques sur un adulte, en suivant le rythme de la célèbre chanson des Bee Gees « Stayin’ Alive » qui n’est autre que le nom de l’application qui recense désormais les défibrillateurs disponibles sur le territoire. 22 personnes ont d’ailleurs scanné le QR code de l’application lors de l’opération. L’utilisation d’un défibrillateur dans les premières minutes augmente de 85% les chances de survie selon le CFRC (Conseil Français de Réanimation Cardio-pulmonaire).

Grâce à Géraldine Magnat, une partie de la population saint-martinoise est désormais à même d’adopter les bons gestes sur un adulte, un enfant ou un bébé en cas de crise cardiaque. _Vx

