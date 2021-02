Natation : Le Club Carib Swim Team ne lâche rien !

Malgré la situation sanitaire le club Carib Swim team a poursuivi ses entraînements et ses compétitions depuis le début de la saison et cela avec un protocole sanitaire strict.

Le week-end dernier, 32 nageurs étaient réunis pour participer à la compétition annuelle sponsorisée par « Ballerina Jewelers » et de nouveaux records du club et personnels ont été réalisés.

Pour rappel l’équipe de nageurs français s’entraîne jusqu’à six fois par semaine au sein du club CST avec leur coach Steve Leal, entraîneur américain qui possède plus de 35 ans d’expérience dans la natation et ayant entrainé en des nageurs olympiques et aux records mondiaux.

Cette année l’équipe française aurait dû se déplacer aux Jeux de la Caraïbe (CARIFTA Games) à la Barbade mais ceux-ci ont malheureusement été annulés à cause de la Covid-19.

Malgré cela, les nageurs continuent de s’entraîner et de se préparer afin de se qualifier aux Championnats de France d’été ainsi que dans la perspective de pouvoir enfin représenter leur île aux jeux Carifta de 2022.

Ils espèrent également pouvoir bénéficier du prochain bassin lorsqu’il verra le jour en partie française afin se préparer au mieux pour les divers championnats régionaux et nationaux.