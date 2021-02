JUSTICE : 18 mois de prison dont 6 avec sursis pour la conductrice responsable d’un accident mortel

Le parquet avait requis, le 21 janvier dernier, une peine de dix mois de prison et une interdiction de conduire pendant deux ans à l’encontre de FBC qui avait un causé un accident de la route le 3 janvier 2020 lors duquel JC a trouvé la mort.

Le tribunal de proximité de Saint-Martin a rendu son délibéré ce matin et a reconnu coupable FBC des faits qui lui étaient reprochés, à savoir un homicide involontaire. Elle a été condamnée à une peine de dix-huit mois de prison dont six assortis d’un suris probatoire pendant deux ans comprenant une obligation de soins et une interdiction de passer le permis de conduire pendant deux ans.

Le tribunal a reçu la constitution de partie civile des victimes ; l’affaire a été renvoyée sur intérêt civil. Pour rappel, FBC était au volant d’une voiture et rentrait chez elle quand son téléphone portable a bipé ; elle a regardé la notification et a ainsi perdu le contrôle de sa voiture qui a percuté celui des victimes arrivant en face sur la RN 7 à Grand Case. L’enquête a révélé que FBC avait bu six bières. Le conducteur du véhicule percuté est décédé sur les lieux de l’accident, la passagère (son épouse) a été blessée.(soualigapost.com)