NARCOTRAFIC : Plus de deux tonnes de cocaïne saisies par la marine néerlandaise

En patrouille dans la mer des Caraïbes le mois dernier, l’avion de patrouille des garde-côtes néerlandais (DCCG) a repéré deux navires, type go-fast, soupçonnés de transporter de la drogue.

Le DCCG et le navire de la marine néerlandaise Groningen sont immédiatement entrés en action, ont mis le cap sur les deux embarcations rapides avant de faire appel à l’hélicoptère américain et les FRISC (navires d’intervention rapide en mer). Les militaires ont dû tirer des coups de feu ciblés sur les moteurs hors-bord pour interpeller les narcotrafiquants. 2177 kg de cocaïne ont été découverts à bord de l’une des deux embarcations. Les quatre individus ont été transférés aux garde-côtes américains et la drogue a été détruite.Le Groningen est notamment déployé pour des opérations de lutte contre le trafic de stupéfiants. Selon l’armée néerlandaise, il s’agit de la 3ème saisie la plus importante réalisée depuis le mois d’avril dernier. _AF

