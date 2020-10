Guadeloupe (Covid-19) : 20 décès et 82 nouvelles hospitalisations dont 2 enfants de 3 et 7 ans enregistrés en une semaine

734 nouveaux cas actifs ont été recensés en Guadeloupe, entre le 28 septembre et le 4 octobre. On déplore malheureusement 20 nouveaux décès, et 82 nouvelles hospitalisations dont 12 personnes en réanimation. Deux enfants de 3 et 7 ans ont également été hospitalisés pour cause de coronavirus.

La directrice de l’ARS, Valérie Denux, a indiqué que les indicateurs s’amélioraient. La Guadeloupe connaît une baisse du nombre de personnes infectées par le coronavirus. La semaine dernière (du 21 au 27 septembre), 1 070 nouveaux cas étaient recensés. Pour la semaine du 28 septembre au 4 octobre, ils sont 734. On compte désormais 6 319 cas, depuis mars. 59 200 tests PCR ont été réalisés en Guadeloupe.

A contrario, la tension hospitalière reste forte. 82 personnes ont dû être hospitalisées, en raison de la dégradation de leur état de santé, dont 12 au service de réanimation. Le service compte désormais 35 patients.

Seules 32 sorties, retour à la maison, sont comptabilisées. La moyenne d’âge des patients à l’hôpital est de 65 ans. Les plus jeunes patients sont des trentenaires, le plus âgé a plus de 90 ans.

Et parmi les hospitalisés, fait plutôt rare en Guadeloupe, deux enfants, porteurs du virus. Ils sont âgés de 3 et 7 ans. Valérie Denux a précisé que les enfants malades étaient hospitalisés par mesure de précaution. « Mais pas d’inquiétude concernant ces 2 cas », selon la directrice de l’ARS.

La mauvaise nouvelle est un nombre élevé de décès, en une semaine, 20 morts supplémentaires. La moyenne d’âge est de 72 ans pour les hommes et 75 pour les femmes. Ce qui porte à 77 le nombre de personnes décédées de la Covid-19, à l’hôpital, en Guadeloupe.

6 clusters dont 3 nouveaux en cours d’investigation, a annoncé l’ARS. L’un d’eux a été identifié dans le service gastro-entérologie du centre hospitalier universitaire. Un autre dans le milieu scolaire. _AF