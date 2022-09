Migrants : prison ferme pour les quatre passeurs arrêtés dimanche à Galisbay

Les quatre passeurs impliqués dans le trafic de personnes clandestines, arrêtés dimanche et placés sous mandat de dépôt mardi, ont été présentés mercredi matin devant le tribunal de proximité de Saint-Martin en comparution immédiate.

Ils étaient poursuivis pour aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger en France. Deux sont originaires de la Dominique, un de Saint-Martin et un du Guyana. Ils sont âgés de 30, 60, 52 et 37 ans.

Après en avoir délibéré, le tribunal a prononcé deux peines de deux ans de prison et deux peines d’un an de prison. Un mandat de dépôt a été ordonné, ils ont tous les quatre été transférés en prison en Guadeloupe dans les heures qui ont suivi leur procès. Le tribunal a aussi prononcé une interdiction de séjour en France pendant cinq ans à l’encontre de l’un d’eux.

Le bateau à bord duquel ils ont été arrêtés, avait attiré l’attention des douaniers qui l’avaient contrôlé au large de la Désirade en Guadeloupe le 20 septembre et signalé à la police aux frontières. En direction de Saint-Martin avec à son bord les quatre individus et des clandestins, il avait continué à être surveillé par la PAF afin de pouvoir être intercepté à Saint-Martin. «C’est une affaire terrible d’exploitation de la misère humaine. Il s’agit bien d’une organisation, ce n’est pas le hasard qui les a amenés sur ce bateau », a commenté le procureur. (Plus de détails sur www.soualigapost.com)

