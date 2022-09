SOCIAL/ARTISANAT  : Le Bricobus des Compagnons Bâtisseurs trace sa route

L’association de solidarité a inauguré son Bricobus et ses ateliers de quartier itinérants le 29 juillet dernier. Chaque mois depuis, un atelier est organisé au sein du parc social de la SIKOA. Le prochain aura lieu ce vendredi 30 septembre dès 9h à Concordia.

Présents à Saint-Martin depuis 2018, les Compagnons Bâtisseurs font un travail d’accompagnement à la population dans une démarche citoyenne active qui est devenu indispensable sur le territoire. Les experts de l’habitat proposent un florilège d’ateliers de bricolage, de rénovation de l’habitat ou de son embellissement, des chantiers solidaires pour la sécurité routière, du prêt d’outillage et du dépannage pédagogique. Récemment, de nouvelles thématiques ont intégré le programme des ateliers de l’association : décoration en plâtre, fabrication de pots de fleurs en béton, confection de savons ou de bougies, sans oublier les incontournables ateliers de menuiserie, peinture ou plomberie. Avec deux points de chute pour animer leurs ateliers à Quartier d’Orléans et à Sandy Ground, les Compagnons Bâtisseurs avaient pour volonté d’aller encore plus vers la population saint-martinoise. Le projet a été concrétisé en juillet dernier avec l’inauguration du Bricobus, bus aménagé qui permet d’animer des ateliers mobiles. L’atelier de quartier itinérant a vu le jour grâce à une convention de partenariat avec le bailleur social SIKOA qui a permis de déployer le Bricobus au sein de leur parc social à Concordia. Pour la première animation le 29 juillet 2022, les habitants des résidences Hibiscus et Spring se sont essayés au bricolage et à la menuiserie en construisant des tables de chevet et des pots de fleurs, guidés par les animateurs des Compagnons Bâtisseurs, Fabrice et François. Pour la seconde session du Bricobus, c’est la peinture qui a rejoint la menuiserie le 26 août passé, et les participants furent nombreux. Jamais deux sans trois, les Compagnons Bâtisseurs remettent ça ce vendredi 30 septembre de 9h à midi, toujours au sein du parc social à Concordia, résidences Hibiscus et Spring. Cette fois-ci, l’atelier tournera autour de la plomberie : apprendre à réaliser des petits dépannages soi-même comme changer un système de chasse d’eau, une partie de la tuyauterie, démonter le siphon d’un évier, remplacer un robinet pour réparer une fuite en encore changer un joint. Des petits travaux qui permettront à chacun d’en apprendre plus et de pouvoir compter sur son savoir pour solutionner le problème. Les Compagnons Bâtisseurs sont là pour transmettre leurs connaissances et leur expertise dans les domaines de l’habitat, dans la joie et la bonne humeur. Si les locataires des résidences SIKOA restent prioritaires sur la liste d’inscriptions d’un atelier Bricobus, il est aussi accessible au reste de la population. Foncez-y. _Vx

Pour plus d’informations sur le Bricobus ou inscription : 06 90 43 11 11

Facebook : Compagnons Bâtisseurs Saint-Martin

