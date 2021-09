MICRO-TROTTOIR : « Votre avis sur les manifestations et blocages survenus dernièrement »

« Il y a un ras-le-bol général qu’on exprime mais notre voix n’est ni entendue ni écoutée. Mais je pense aussi qu’il ne faut pas tout mélanger. J’ai manifesté contre le pass sanitaire, mais je doute que ça soit pris en compte au final. Je ne suis pas vaccinée mais je ne suis pas anti-vaccin pour autant, je l’étais jusqu’à ce que je parle avec un épidémiologiste qui m’a expliqué qu’on injecte pas le virus mais un ARN messager, j’invite tout le monde à se renseigner sur le processus. Pour le reste, que ça concerne le PPRN ou autre chose qui n’a rien à voir avec les conditions sanitaires que nous vivons actuellement, il faudrait prendre les choses à part. » Lydia

« J’étais présent lors de la toute première manifestation contre le pass sanitaire et la vaccination obligatoire même si je pense de plus en plus qu’il faudrait en passer par là. Je comprends la volonté de certains à garder ce droit de choisir de ne pas se faire vacciner mais je suis fatigué voire excédé de constater le haut niveau de désinformation qui circule à propos des vaccins ou du virus en lui-même. C’est le devoir de chacun de prendre ses responsabilités de citoyen pour le bien de tous. La liberté de manifester est inscrite dans la déclaration des Droits de l’Homme mais quand elle se transforme en prise d’otages des autres habitants en bloquant des routes, elle en perd toute sa grandeur. C’est triste de devoir toujours en arriver là pour que les politiques acceptent d’ouvrir le dialogue. » Baptiste

« Ce qu’on a vécu cette semaine démontre bien de l’état de tension qui règle à Saint Martin. Les gens sont à bout, et ils mélangent tout. Je suis un des seuls de ma famille à être vacciné et je suis jugé tous les jours pour ça. Mais je suis fier d’avoir fait ce choix.Pourquoi remettre en question ce vaccin quand on ne le fait pas avec celui du tétanos, de la coqueluche ou de la rougeole ? Il n’est pas question ici de mise en danger de la soi-disant liberté fondamentale de chacun si on vous oblige à vous faire vacciner mais de la mise en danger des autres concitoyens si vous ne le faites pas. » Augustin

« Pour être complètement honnête avec vous, ça m’a laissée sans voix ces blocages. Je n’ai pas compris et je ne comprends toujours pas. Qu’on soit d’accord ou pas avec la vaccination, qu’on s’exprime ou non sur le pass sanitaire, très bien. Mais bloquer les routes en pleine journée sans sommation ni aucune forme de civilité, ça me rend dingue. On est tous dans le même bateau, tous sans exception. Noir, blanc, métisse, de toute couleur ou origine, métro locaux, tous ! Et tout ça pour obtenir une rencontre avec les politiques et quitter la salle de réunion après 30 secondes ? Le droit de s’exprimer doit aller dans les deux sens. » Emilie

