Sécurité Routière / Excursions en quads : la gendarmerie met l’accent sur la sécurité

Le 22 août 2021 la cliente d’une excursion en quad perd la maîtrise de son véhicule et percute unpoteau sur la RN7. Les constatations des gendarmes mettent en évidence des équipements inadaptés pour assurer la sécurité des clients.

L’accident survenu sur la route de quartier d’Orléans révèle des carences de sécurité majeures qui mettent en péril les clients. La semaine passée les gendarmes ont réalisé plusieurs contrôles qui confirmaient chaque fois des infractions graves : l’absence de casque, des casques non conformes, des pneumatiques lisses ou l’absence de rétroviseurs. «En fonction des infractions relevées les engins peuvent être immobilisés et les amendes peuvent concerner les clients et les sociétés organisatrices» prévient le lieutenant-colonel WINTZER commandant la compagnie de gendarmerie. L’objectif visé est d’inciter les sociétés à mettre en conformité les véhicules et les équipements individuels qui circulent sur les routes de Saint-Martin. «Si les infractions mineures peuvent faire l’objet d’un simple avertissement, celles qui peuvent aggraver les blessures seront systématiquement réprimées» rappelle le chef des gendarmes. Pour atteindre l’objectif qu’ils se sont fixés les gendarmes poursuivront ce type de contrôles aléatoires au cours des prochains mois.

À la demande de Monsieur le Préfet Serge GOUTEYRON, la Gendarmerie Nationale renforce sa mobilisation quotidienne sur la voie publique afin d’assurer la sécurité routière sur les territoires de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.