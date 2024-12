MICRO-TROTTOIR :Selon vous, l’état des routes se dégrade ou s’améliore-t-il ces dernières années à Saint-Martin ?

Felicité (technicienne de surface) : “Il me semble que ça s’améliore légèrement ces deux dernières années mais je pense qu’on ne fait pas assez d’efforts. À mon avis, le mauvais état des routes renforce d’autant plus les embouteillages parce que les trous et les nids-de-poule engendrent souvent des accidents et des ralentissements. Je pense que l’on pourrait faire en sorte que les routes soient plus praticables, surtout pour une île comme la nôtre dont l’économie repose beaucoup sur le tourisme.”

Jean-Louis (commercial) : “Oh, les routes ! On s’y habitue et puis ce n’est pas si dangereux. Moi, je conduis tous les jours et je m’en sors très bien. Cela fait très longtemps que je ne suis pas retourné en métropole mais je suis convaincu que les routes saint-martinoises ne sont pas pires que là-bas. Ça peut toujours être mieux, on est d’accord, mais avec notre situation géographique et nos conditions climatiques, je crois qu’il sera toujours difficile de maintenir nos infrastructures en bon état sur le long terme. De toute façon, personnellement, je suis très heureux ici et il n’y a pas mieux que Saint-Martin ! ”

Xavier (chef d’entreprise) : “L’état des routes laisse à désirer, c’est certain. Les intempéries des dernières semaines n’aident pas puisque les trous sont camouflés par l’eau qui les remplit et les camions passent dessus sans pouvoir les voir. Parallèlement, les sous-traitants sollicités pour raccommoder les trous rapidement ne sont pas toujours formés et utilisent des matériaux non adéquats comme de la colle à carrelage ou du ciment. Nous devrions plutôt faire appel à des sociétés expérimentées et spécialisées dans le revêtement routier qui utilisent leur propre matériel pour reconstruire durablement nos routes et nos trottoirs.”

Propos recueillis par LM

