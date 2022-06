ENVIRONNEMENT : Il est proposé d’ouvrir la chasse le 30 juillet prochain

Conformément à la réglementation, le projet d’arrêté préfectoral relatif à la saison de chasse 2022-2023 est soumis à consultation du public. Celui-ci peut prendre connaissance du document jusqu’au 29 juin.

Cette année, il est proposé d’ouvrir la chasse à tir sur le territoire de Saint-Martin du samedi 30 juillet inclus 2022 au lever du soleil au dimanche 1er janvier 2023 inclus et d’interdire la chasse le mercredi, sauf si ce jour est férié ou chômé (mercredi 2 novembre 2022).

Les espèces qu’il est autorisé de chasser sont la tourterelle à queue carrée, la tourterelle turque, les espèces de charadriiformes et d’ansériformes, les moqueurs grivottes et les moqueurs corossols, les colombes à croissants et les pigeons cou rouge. L’arrêté préfectoral propose d’autoriser leur chasse les mardis, samedis, dimanches et jours fériés et chômés.

Selon les espèces, un nombre de prises est limité. Par exemple, pour la tourterelle à queue carré, un chasseur ne peut en tuer plus de 15 par jour. La réglementation impose également aux chasseurs d’avoir un carnet de prélèvement ; le document est fourni par la fédération départementale des chasseurs de Guadeloupe et doit indiquer le nombre de prises.

A la fin de la saison, les chasseurs doivent transmettre leur carnet à la fédération afin que celle-ci puisse réaliser un bilan provisoire des plans de gestion des espèces et le présenter au préfet et au service départemental de l’Office français de la biodiversité.

Pour rappel sur l’ensemble de la Collectivité de Saint-Martin, la chasse des espèces suivantes est interdite : grive à pieds jaunes, pigeon à couronne blanche, chevalier solitaire, courlis corlieu, barge hudsonienne, tournepierre à collier, colombe rouviolette, bécassin roux.

