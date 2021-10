MICRO-TROTTOIR : « Quel déguisement avez-vous choisi pour Halloween ? » 

« Cette année, j’ai choisi de me déguiser en Harley Quinn, le personnage de Suicide Squad interprété par Margot Robbie… mais version antillaise ! J’avais déjà été séduite pour les aspects complexes de cette femme lorsque je l’avais découverte dans les bandes dessinées. J’ai trouvé un costume d’Arlequin typique aux États-Unis et la perruque qui va avec. Le plus dur, ce sera de réussir le maquillage. En plus, je veux faire des études pour devenir psychiatre donc autant me frotter directement avec le côté le plus sombre du métier ! » Laura

« Facile, ce sera la tenue des soldats en combinaison rouge de Squid Game ! J’ai vraiment adoré cette série, comme beaucoup je pense. C’était donc l’occasion de lui faire un clin d’œil… même si je serai caché derrière le masque d’escrime revisité. Je pense que je ne serai pas le seul déguisé comme ça mais si j’en croise d’autres, on montera une petite armée ensemble, mais elle sera complètement inoffensive par contre, ça c’est promis ! » Jimmy

« Je vais cruellement manquer d’originalité mais ce sera Michael Jackson dans le clip « Thriller ». Depuis que je suis gamin, je suis fasciné par cette vidéo qui était assez révolutionnaire pour l’époque, c’est un film à part entière ! Puis cette veste en cuir rouge, elle a marqué toute une génération, et depuis que j’ai trouvé une réplique identique à l’originale, je me déguise systématiquement comme lui pour Halloween. Mes potes en ont marre mais je fais toujours un malheur dans les rues ! » Jason

« Chaque année, on choisit le thème à tour de rôle avec mon mari et cette fois-ci, c’est lui qui décidait. Moi je voulais vraiment me déguiser en James Bond, et pas uniquement parce que c’est simple et qu’il suffit d’enfiler un costume chic mais pour rendre hommage au dernier opus avec Daniel Craig mais je vais devoir décaler d’un an ! La thématique d’Halloween de 2021 sera… les jumelles maléfiques de « Shining » ! Autre Ambiance ! » Keith _VX