Week-end de la Toussaint et festivités d’Halloween : appel à la prudence sur la voie publique

Au week-end du samedi 30 et dimanche 31 octobre succèdent deux jours fériés dans le cadre des vacances de la Toussaint. Cette période de l’année fait l’objet de festivités dans les îles, notamment pour la célébration de la fête d’Halloween par une partie de la population.

La préfecture de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin appelle chacun à la prudence sur la route et au civisme, en particulier à l’occasion des déplacements en marge des festivités. Organisez vos sorties en choisissant un « sam », une personne qui reste sobre toute la soirée afin de conduire tout le monde sain et sauf sur le chemin du retour. Choisissez de rester dormir sur place ou prenez un taxi si personne ne peut prendre le volant. Retenez un ami qui aurait trop bu et qui voudrait conduire, cela peut lui sauver la vie ou celle de ceux qu’il pourrait croiser.

• Des contrôles de gendarmerie prévus tout au long du week-end !

Les forces de la Gendarmerie Nationale seront mobilisées pour des contrôles sur l’ensemble du territoire ainsi que dans les établissements recevant du public. Une attention particulière sera portée sur les principaux axes routiers et à toute heure. Le sens des responsabilités de chacun dans le respect du code de la route, demeure la seule condition pour réduire les risques d’accidents sur la voie publique et éviter un drame qui touche la famille et les proches. Ensemble, soyons tous responsables.