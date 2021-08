METEO : Juillet a été l’un des mois les plus secs

«Le mois de juillet 2021 restera dans les mémoires comme un des mois de juillet les plus venteux et les plus secs», commente Météo France. «L’absence d’apport cyclonique dans les précipitations est l’une des principales causes du manques d’eau. Le mois a été bien ensoleillé sur l’ensemble des îles et chaud sur les îles du Nord », explique-t-il.

Le mois vient ainsi se classer au cinquième rang des mois de juillet les plus chauds depuis 1959. Les extrema quotidiens ont été le plus souvent chauds tout au long du mois, parfois jusqu’à 2°C de plus que la valeur attendue pour une maximale ou jusqu’à 1,5°C pour une minimale, note Météo France. La température moyenne a été de 29°C contre 27,9 °C en juin.

Concernant les vents, le flux alizé s’est maintenu du nord-est et le plus souvent modéré à assez-fort avec des rafales sous les quelques épisodes pluvieux, hors passage d’Elsa.

Concernant la pluviométrie, si le rapport à la normale avait montré un excédent de précipitations à Saint-Martin de l’ordre de 45 à 50% en juin à cause principalement de pluies quasi-quotidennes, le mois de juillet a connu des déficits allant de 20 à 30 % à Saint-Martin et de 40 à 50% à Saint-Barthélemy. Juillet se classe parmi le tiers des mois de juillet secs des 60 dernières années dans les îles du Nord.