SOCIAL – ENVIRONNEMENT / Ateliers Plantes des Compagnons Bâtisseurs

Les Compagnons Bâtisseurs s’entourent à nouveau de Matthieu Cocks pour une double session dédiée aux plantes.

Toujours dans la lignée de leur mission d’aide et d’accompagnement aux personnes dont l’habitat nécessite une amélioration tout en développant un réseau d’entraide de proximité grâce à des animations collectives, les Compagnons Bâtisseurs de Saint Martin ouvrent le chapitre végétal dès la semaine prochaine avec deux ateliers « Plantes ».

Animé de main de maître par Matthieu Cocks, cet atelier aura pour objectif de se familiariser avec les plantes d’ici, de s’immerger dans l’univers du jardinage et de transmettre outils et savoir aux participant·e·s. Belle opportunité pour se reconnecter à la nature et à la terre, tout en se recentrant sur soi-même. Même pour celles et ceux qui n’auraient pas la main verte, la pratique du jardin et des plantes est connue pour être une grande source de plaisir et de relaxation. Le premier atelier aura lieu le mardi 24 août prochain sur le parking de l’école Jérôme Beaupère à Sandy Ground. Quant au second atelier, il aura lieu le jeudi 26 août à l’atelier situé Résidence La Palmeraie (Bâtiment 8) à Quartier d’Orléans. Chaque atelier est gratuit et ouvert à toutes et à tous. Le port du masque est obligatoire.

Informations supplémentaires : 06 90 43 11 11