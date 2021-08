NAUTISME / Des bouées de mouillage et un ponton flottant vont être installés dans la baie de Marigot

L’établissement portuaire de Saint-Martin qui a en charge l’exploitation de la baie de Marigot souhaite y réaliser plusieurs aménagements dans les prochains mois.

75 bouées vont être installées pour permettre le mouillage de bateaux. Elles vont être posées entre morne Rond et le rond-point au niveau des Amandiers. Leur emplacement sur six rangées contenant chacun entre 11 et 14 bouées a été défini. A la surface de l’eau, le mouillage sera matérialisé par une bouée de 60 centimètre de diamètre. Il est aussi prévu un balisage ; un feu de secteur sera implanté près des conteneurs poubelles au niveau du rond-point des Amandiers.

De plus, l’établissement portuaire souhaite créer un ponton flottant de 24 mètres de long et 2,5 mètres de large. Il sera implanté à partir du deck qui se situe dans le prolongement de la gare maritime. Une grille avec un portillon sera installée au bout du deck et donnera accès à une passerelle qui reliera le quai au ponton flottant. D’autres équipements seront installés en parallèle : un local technique, une vidéosurveillance.

L’établissement portuaire souhaite pouvoir débuter les travaux à la mi septembre.

(soualigapost.com)