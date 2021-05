MANIFESTATION / Coupures d’eau : les habitants de la Baie Orientale en colère

Ce lundi soir, de nombreux habitants du Parc de la Baie Orientale se sont rassemblés à l’entrée de ce dernier pour une manifestation sauvage afin de protester contre les coupures d’eau inéquitables de la SAUR.

Lors du rassemblement, étaient présents des propriétaires, des locataires, des professionnels du tourisme, un représentant de l’ASL (Association Syndicale Libre) et de son syndic, ainsi que Yawo Nyuiadzi, 2ème Vice-Président de la Collectivité, qui avait fait le déplacement pour rencontrer les manifestants. La population a exprimé ainsi son mécontentement face à des mesures jugées arbitraires et drastiques comparées à celles mises en place pour les autres quartiers de l’île. Isabelle Cazorla : « On est là ce soir pour l’iniquité des coupures qui semblent certes indispensables mais par rapport aux 36h d’affilée puis avec 8h d’eau et à nouveau 36h de coupure, ce qui, en gros, représente presque une semaine entière sans eau. C’est du chantage à la réparation des réseaux qui à mon sens n’est pas due. Il faut arrêter de prendre la Baie Orientale comme bouc émissaire. » Les argumentaires de Monsieur Nyuiadzi et les chiffres communiqués par la SAUR informant de la perte de 350m³ d’eau par jour à cause des fuites sur le réseau de la BO n’auront pas suffi à calmer les ardeurs de la population qui se montre encline à ce que les réparations d’usage soient effectuées mais avec des coupures d’eau dignes et acceptables. Jérôme Bourseau : « Notre problème c’est que la SAUR nous pénalise énormément sur la BO en coupant l’eau pratiquement 4 jours par semaine. La BO étant le lieu le plus touristique de l’île, on a actuellement de grosses difficultés à réunir quelques touristes pour pouvoir survivre alors si en plus on nous assassine en nous coupant l’eau, c’est fini, on aura plus d’activités. Il est grand temps de faire un tour de table avec tous les représentants, y compris les politiques pour trouver des solutions qui soient équitables. » Le Vice-Président a donc proposé une réunion d’urgence entre les délégués de la BO et la SAUR. À l’heure où nous rédigeons cet article, la réunion est prévue dans les bureaux de l’EEASM ce mardi 25 mai à 15h. _Vx