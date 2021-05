Covid-19: Avec 115 nouveaux cas enregistrés la semaine dernière, le Préfet serre la vis et ferme les restaurants et bars à partir de 23 heures !

Que ce soit en partie française ou côté hollandais, «la situation sanitaire se dégrade », a annoncé le préfet lors d’une conférence de presse organisée hier matin.

L’Agence Régionale de Santé a enregistré 115 nouveaux cas de Covid-19 (principalement variant anglais) la semaine dernière en partie française sur les 1 871 tests réalisés.

Au vu du contexte, Serge Gouteyron a décidé de fermer les restaurants-bars à 23 heures au lieu de minuit dès hier soir comme l’a aussi imposé la Première ministre de Sint Maarten. «Si les indicateurs ne baissent pas, je les fermerai à 20 ou 21 heures », a ajouté le préfet. Il se donne une semaine pour apprécier la situation. Il y a une douzaine de jours, le représentant avait tiré la sonnette d’alarme et avait prévenu qu’il prendrait des mesures si nécessaire.

Serge Gouteyron demande à la population de respecter les gestes barrières et d’aller se faire vacciner afin de limiter la progression du virus sur le territoire. «Si tel n’est pas le cas, la mesure de voyager avec des motifs impérieux ne sera pas levée », prévient-il.

Six personnes sont hospitalisées dont une (âgée de 77 ans) est ventilée. Deux de ces six patients sont jeunes, ils sont âgés de 27 et 39 ans. Le taux d’incidence est de 321 alors qu’il est de 128 en métropole et le taux de positivité de 6,1 % contre 3,6 % en métropole.

Le préfet a par ailleurs annoncé un renfort des contrôles.